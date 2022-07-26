У пользователей СберБанк Онлайн появился удобный сервис для совместного сбора денег

У пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн появился удобный сервис для совместных сборов денег. Он помогает организовать процесс, когда группе участников необходимо собрать средства на какую-то общую цель, причём сделать это можно разными способами.

Сервис уже набирает популярность у наших клиентов. Самый востребованный тип сбора — «С каждого», им пользуются в 40% случаев. Этот тип подходит в ситуации, когда нужно собрать с каждого участника одинаковые суммы. Например, жильцы дома собирают средства на установку шлагбаума. На втором месте формат — «Всего», для ситуаций, когда вы знаете точное количество денег, которое вам нужно собрать на цель. А на третьем «Любая сумма», когда неважно, сколько денег сдаст каждый из участников.

Чаще всего клиенты используют сервис для сбора денег на подарок к дню рождения. Примерно 30% всех сборов осуществляются именно с этой целью.

Самые большие по количеству участников — чаты с благотворительными сборами, а вот самые высокие взносы обычно отправляют в чаты, где клиенты собирают на общедомовые нужды и на путешествия.

Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн»:

«Мы развиваем наши сервисы для разных потребностей клиентов. Мы давно видели запрос на сервис совместных сборов средств на общие цели и сейчас нам удалось сделать удобный инструмент для этих задач. Собрать деньги коллеге на подарок или оплатить услуги консьержа, организовать шумную вечеринку — всё это можно сделать легко на одной платформе в СберБанк Онлайн, не создавая отдельных чатов в мессенджерах».

Создать сбор денег в СберБанк Онлайн просто:

Зайдите в Диалоги, нажмите на иконку с плюсиком → «Собрать деньги» или

Вбейте в поисковой строке фразу «Сбор» или «Собрать деньги».

Если вы уже пользуетесь приложением, то можете создать свой сбор и пригласить скидываться других клиентов СберБанк Онлайн.