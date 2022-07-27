Регионы увеличили доходы от управления финансовой подушкой

В первом полугодии 2022 года в бюджеты субъектов России было зачислено 85,1 млрд руб. в качестве доходов от управления остатками бюджетных средств на казначейском счете. Это в два раза больше суммы за весь 2021 год, сообщает РБК.

В январе—июне 2022 года доходы субъектов России от управления остатками бюджетных средств, размещенных на едином казначейском счете, достигли 85,1 млрд руб. Об этом говорится в презентации главы Федерального казначейства Романа Артюхина (есть у РБК), которая была продемонстрирована на семинаре Минфина с регионами в середине июля. Этот результат более чем в два раза превосходит аналогичные доходы региональных бюджетов за весь 2021 год, составившие 37,2 млрд руб.

Наибольшую выгоду от управления бюджетными остатками в первой половине 2022 года получили Московская область (6,14 млрд руб. — 0,7% от запланированного в 2022-м совокупного объема доходов ее бюджета), Челябинская область (4,89 млрд, или 2,2% доходов), Ханты-Мансийский автономный округ (4,57 млрд, или 1,7%). Меньше других заработали Омская область (1,2 млн руб., или 0,001% доходов), Магаданская область (4,4 млн, или 0,009%) и Ульяновская область (32 млн, или 0,04%).

Увеличить доходы за счет управления бюджетными остатками удалось и федеральному бюджету. За полгода поступления составили 137,1 млрд руб., что в полтора раза превышает их объем в 2021 году. Таким образом, совокупный доход бюджетов от управления остатками составил 222,2 млрд, следует из материалов Казначейства.

Общий объем бюджетных остатков в Казначействе по состоянию на 1 июля 2022 года достиг 5,48 трлн руб. (включая 1,7 трлн средств региональных и муниципальных бюджетов). Основная часть этих средств была размещена по договорам РЕПО и на депозитах в коммерческих банках — 2,66 трлн и 1,9 трлн руб. соответственно.