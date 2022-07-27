Мосбиржа допустит нерезидентов к торгам акциями. Что это значит?

С 8 августа Мосбиржа допустит часть нерезидентов к торгам акциями. Это касается клиентов-нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

– Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи. Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Московская биржа добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи, – говорится в сообщении биржи.

Эксперты БКС уверены, что ликвидность вырастет, но при этом рынок может опасаться прихода нерезидентов. Они прогнозируют, что до 8 августа на рынке будет затишье, крупных активных покупок может не быть.

– На первом этапе после запуска вероятен некоторый навес предложения акций. Однако по мере его реализации он постепенно исчезнет, что выступит драйвером роста российского рынка. Такая же ситуация ожидания была перед перезапуском торгов в конце марта. В результате рынок вырос в первый же день, – подчеркивают эксперты БКС.