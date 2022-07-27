Ан-2 может стать беспилотником

Разработка уже началась, модернизация займет два года, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании «Навигатор», ведущей эти работы, Дмитрий Малов.

«Для создания беспилотной версии самолета Ан-2 компанией «Навигатор» разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). Небольшое изделие размером со среднюю книгу несёт в себе необходимый комплект датчиков (систему воздушных сигналов, инерциальный и спутниковый приёмник), а также современный вычислитель», – сказал Малов.

«Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику, – рассказал директор. – В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года».