Доллар опять выше 60. Что дальше?

Рубль ускорил падение. Во вторник на закрытии торгов он превысил отметку 60,5 руб./доллар, евро – 61,8 руб., а юань – 9,2 руб. По мнению экспертов БКС, несмотря на позитивные сигналы с сырьевого рынка, рубль сохраняет слабость из-за ожиданий скорого появления нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета. Скорее всего, приобретаться будет валюта дружественных стран, в первую очередь, Китая, считают аналитики БКС.

Они добавляют, что все больше участников российского валютного рынка выбирают китайский юань в качестве альтернативы западным валютам на фоне возросших рисков санкционных ограничений на операции с ними. В результате объем торгов юанем на Мосбирже устанавливает новые рекорды. Однако эксперты БКС обращают внимание на гонконгский доллар.

– Он выступает более стабильной альтернативой китайскому юаню в плане замены западных валют. Он почти 40 лет надежно привязан к курсу доллара США, торгуясь в паре с ним в узком диапазоне. От выхода за его границы курс гонконгского доллара защищает валютными интервенциями Управление денежного обращения Гонконга Кроме того, многие инвесторы используют гонконгский доллар не для пассивного хранения с нулевой доходностью, а инвестируют его в акции рынка Гонконга, торгующиеся на СПБ Бирже, – поясняют аналитики.