Аналитики Домклик и Суточно.ру изучили стоимость аренды квартир в Москве

Аналитики сервиса Домклик от Сбера и Суточно.ру выяснили, в каких районах Москвы люди чаще всего арендуют жильё в долгосрочную аренду, а в каких — в посуточную. Также была проанализирована стоимость аренды в зависимости от района города, какими были средние арендные ставки в июне этого года, а также как они изменились за год и по сравнению с допандемийным периодом.

Долгосрочная аренда

Данные основаны на анализе объявлений, актуальных на июнь 2021 и июнь 2022 г.

На графике приведены данные для Топ-10 наиболее популярных районов Москвы для аренды (с наибольшим количеством реализованных объявлений).

Исследование показало, что наиболее привлекательны для долгосрочной аренды квартиры, расположенные близко к центру Москвы или находящиеся рядом с крупнейшими бизнес-центрами (Пресненский, Басманный, Таганский районы, Филёвский парк). Также большую роль играет близость к станциям метро и экологическая обстановка. С этой точки зрения высоким спросом пользуются районы Хорошёво-Мневники, Филёвский парк, Отрадное, Кузьминки.

Сравнение количества объявлений в июне 2021 и в июне 2022 года показывает, что спрос на аренду 1-, 2-комнатных квартир вырос примерно на 20%. Данный рост обусловлен тем, что начало лета традиционно является оживлённым временем для смены обстановки, поэтому сегодня те, у кого нет средств на путешествия, выбирают переезд. Другим фактором, который положительно повлиял на рынок аренды, является нестабильность рынка недвижимости и завышенные цены на московское жильё (подробно рассматривается в ежемесячном исследовании Домклик.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Сегодня мы наблюдаем наличие значительного ценового разрыва между стоимостью 1-, 2-комнатных квартир и 3-комнатных квартир, что привело к различиям в поведении арендодателей. Владельцы 1- и 2-комнатных квартир идут на повышение цены, рассчитывая на интерес к небольшим квартирам в преддверии туристического сезона, в то время как владельцы трехкомнатных квартир уже столкнулись со снижением спроса и готовы идти на уступки».

Ранее аналитики Домклик проводили сравнение поведения арендодателей в 2021 и 2022 году. На фоне резкого роста количества объявлений о сдаче жилья (ранее исследовано в статье) арендодатели более охотно идут на уступки, в частности, разрешают селиться арендаторам с животными и детьми. Таким образом они рассчитывают получить преимущество в период возросшей конкуренции на рынке аренды. В связи с тем, что обилие предложений будет сохраняться, арендодатели станут еще более лояльны к арендаторам, а качество предлагаемого жилья будет улучшаться.

Аналитики Домклик констатировали, что московский рынок аренды жилья достиг допандемийного уровня: в августе 2019 года — 5861 объявлений о сдаче жилья, в июне 2022 года — 6973. Количество предложений об аренде квартир на сегодняшний день превышает показатели 2019 года на 23%. Также было проведено сравнение сегодняшних цен на аренду с допандемийным временем. Рост аренды на 1-комнатные квартиры составляет 23%, на 2-комнатные — 14,9%, на 3-комнатные — 5%.

Посуточная аренда

По данным сервиса Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды 1-комнатной квартиры в Москве в июне составила 3509 рублей за сутки, что на 15% больше, чем в июне прошлого года. Средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры — 4680 рублей за сутки (+17%), 3-комнатной — 7243 рубля (+28%). В среднем люди арендуют жильё в Москве на трое суток.

Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру:

«Рынок посуточной аренды квартир растёт — примерно на 10-15% в год. Такое жильё люди выбирают как альтернативу гостиницам, так как оно дешевле и есть во всех, даже небольших, районах. Многие предпочитают готовить еду в поездке самостоятельно на кухне, к тому же в квартире удобнее разместиться большим компаниям. Также одним из важных факторов популяризации квартир стала пандемия: в её разгар туристы старались ограничивать свои контакты и квартиры для этого подходили больше, чем гостиницы».

Самые популярные районы для краткосрочной аренды — Пресненский, Таганский и Даниловский. Далее идут Бутырский, Тверской, Марфино, Басманный, Замоскворечье, Коньково и Проспект Вернадского.

Дороже всего из перечисленных районов посуточная аренда стоит в Пресненском районе (5471 рубль за сутки), Тверском (4504 рубля), Басманном (3940 рублей), Замоскворечье (3809 рублей) и Бутырском (3724 рубля). В Даниловском районе средняя цена — 3287 рублей, Таганском — 3144 рубля, на Проспекте Вернадского — 3141 рубль, в Коньково — 2957 рублей, в Марфино — 2910 рублей.