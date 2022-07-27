Пенсионные выплаты СберНПФ за полугодие превысили 5 млрд рублей

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка подвел итоги пенсионных выплат за первое полугодие 2022 года: за шесть месяцев фонд выплатил клиентам 5,65 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выплаты СберНПФ по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) за январь-июнь составили 3,8 млрд рублей (в 1,9 раз больше, чем в прошлом году), а по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 1,8 млрд рублей (больше аналогичных показателей 2021 г. в 1,2 раза).

Такое увеличение объёмов выплат объясняется тем, что у СберНПФ растёт число клиентов, которые начали получать негосударственную пенсию. Соответственно, растут и объёмы пенсионных выплат.

Сегодня регулярные выплаты по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) и в рамках корпоративных пенсионных программ (КПП) получают 38 тыс. россиян (на 9% больше, чем год назад). Регулярные пенсионные выплаты по ОПС получают 21,8 тыс. застрахованных лиц (+20% год к году). Единовременную выплату по ОПС с января по июнь 2022 года уже получили 34,8 тыс. человек.

Сегодня клиентами СберНПФ являются 10,6 млн россиян.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Для Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка выплата пенсий является главной социально-ориентированной задачей. Осуществление выплат в положенных объёмах и сроках — один из важнейших приоритетов. И в этом уже убедились несколько десятков тысяч россиян. Устойчивый рост числа граждан, которые начали получать негосударственную пенсию, говорит о том, что среди россиян растет уровень доверия к пенсионной сфере, в том числе и к НПФ Сбербанка. Мы продолжим активно работать над тем, чтобы сохранить этот кредит доверия».