Премиальные клиенты банка «Открытие» продолжат получать повышенный кешбэк

С 1 августа для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо» кешбэк за все покупки сохранится на уровне 3%. Для тех, кто выбрал любимую категорию* до 8 августа 2021 года продолжит начисляться 1% кешбэка за все покупки + 4% за покупки в выбранной категории.

Для клиентов с премиальным статусом карта «Все что надо» выпускается и обслуживается бесплатно. Оформить карту можно на сайте банка.

Премиальные клиенты с активами менее 6 млн рублей и не оформившие карту «Все что надо», смогут получать 2% кешбэка за все покупки или 0,5% кешбэка за все покупки + 4% за покупки в выбранной до 1 августа 2021 года категории.

Устанавливается следующий лимит начисления бонусных рублей:

до 5 000 бонусных рублей — при активном статусе Light Премиум;

до 7 000 бонусных рублей — при любых покупках по кредитной карте «Все что надо»;

до 10 000 бонусных рублей — при активном статусе Премиум;

до 15 000 бонусных рублей — при балансе на счетах в группе «Открытие» от 6 млн рублей.

Изменения в условиях начисления кешбэка обусловлены решением Банка России установить с 18 апреля 2022 года максимальное значение эквайринговых комиссий для торговых точек на уровне 1%. Выплата кешбэка клиентам банков осуществляется из данной комиссии. С решением можно ознакомиться на сайте ЦБ.

С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания также можно ознакомиться на сайте, для клиентов со статусом Light Премиум.

*«МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта»