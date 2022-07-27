Примсоцбанк отменяет комиссии за переводы по "Золотой короне" и выпуск карты "Сегодня"

В Примсоцбанке проходит акция «Лови момент»! До 30 августа клиентам банка не придётся оплачивать комиссии за оформление документов по переводам «Золотая корона» и за выпуск и обслуживание карты «Сегодня».

Отметим, согласно стандартным тарифам банка комиссия за оформление документов по переводу составляет 250 рублей, за выпуск карты – 100 рублей.



Для справки: «Золотая Корона» - это сервис мгновенных безадресных денежных переводов без открытия счета. Сеть пунктов обслуживания насчитывает более 49 000 точек.

Моментальная карта «Сегодня» – это бесплатная карта, изготовления которой ждать не нужно: на ней не печатается имя клиента. После получения карты ей сразу же можно расплачиваться, переводить деньги – всё как на обычной именной карте. При этом по карте есть преимущества: доход на остаток средств по карте до 3,5%; кэшбэк до 1,5 %; выдача бесплатно в банкоматах любого Банка до 20 000 руб., sms-оповещение бесплатно!



Узнать подробности об акциях Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.