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Режим повышенной готовности ввели в Жигаловском районе из-за угрозы подтопления дорог

Там за сутки выпало 60 мм осадков. Уровень воды поднялся в притоке реки Илга – реке Чичек. Под угрозой подтопления дорога «Знаменка – Дальняя Закора – Лукиново», сообщают в МЧС.

По состоянию на утро 27 июля подтопленных участков нет, дорога находится в проезжем состоянии. Ведется мониторинг состояния полотна автомобильной дороги на участке «Тимошино-Байдоново».

В Жигаловский район направлена группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредством для дежурства и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В готовности находятся специалисты дорожной службы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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