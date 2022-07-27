134 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 297 998.

Лидер по числу заражений – Иркутск (+42), второе место за Ангарском (+19), третье за Иркутским районом (+13), четвертое за Братском (+10), пятое за Баяндаевским районом (+6). Дневной прирост в остальных населенных пунктах региона не превышает 4 случаев.

В медучреждениях региона остаются 262 пациента, выздоровели 55 человек, зафиксирован один летальный случай.

Напомним, что ранее глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне инфекции. Проработать вопрос с койками, запасами лекарств и кислорода.