Функционал новой цифровой платформы МСП.РФ представят жителям Иркутской области

Открытую встречу с бизнес-сообществом региона проведет заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Кирилл Коломийцев. Мероприятие состоится 1 августа в 16:00 в Центре «Мой бизнес» – Иркутск. Принять в нем участие можно как очно, так и в онлайн-формате, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

На встрече обсудят существующие финансовые и нефинансовые меры поддержки предпринимателей, условия поручительства, вопросы поиска поставщиков, новых рынков сбыта продукции и многие другие.

– Это уникальная возможность для малого и среднего бизнеса Иркутской области. На встрече можно напрямую задать вопросы представителю федерального института развития, который оказывает финансовую поддержку предпринимателям. Кроме того, все желающие смогут познакомиться с новой цифровой платформой, которая создана в помощь бизнесу, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

МСП.РФ – это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Её запустили в начале этого года, пока в тестовом режиме. Планируется, что портал предоставит онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам для всех предпринимателей РФ.