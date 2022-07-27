Звание героя России посмертно присвоили Эдуарду Дьяконову из Иркутска

«Золотую Звезду» передали его матери Ольге Николаевне, сообщили мэр Иркутска Руслан Болотов в Телеграм.

Эдуард служил радистом-разведчиком 57-ой отдельной роты. Погиб 24 марта во время спецоперации в Украине. Противники открыли из засады прицельный огонь по отряду бойцов. Чтобы спасти товарищей Эдуард накрыл собой гранату.

«Ценой собственной жизни наш земляк показал, что такое доблесть и мужество настоящих сибиряков. Мы гордимся Эдуардом и всеми нашими ребятами, которые сейчас находятся на переднем фронте. Вы – настоящие герои и патриоты», – пишет Руслан Болотов.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля после обращения руководителей республик Донбасса к российским властям.