Новости

За повторное введение масочного режима выступают 23% россиян

Против — 48%.

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла в полтора раза. Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Читайте также:

134 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
27 июля 2022
«Турпоток растет, инвесторов стало больше»
27 июля 2022

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25% против 21% среди мужчин). Россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (30 и 19% соответственно).

Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (14%).

Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (5189)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Турпоток растет, инвесторов стало больше»
ГУФСИН займёт место IKEA
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании