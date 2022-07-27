В Тулуне сотрудники Сбера предотвратили телефонное мошенничество

В Тулуне сотрудники Сбербанка спасли пенсионера от телефонных мошенников, которые пытались украсть у него 500 тысяч рублей, сообщили SIA.RU в банке.

В отделение Сбербанка № 8586/0292 за оформлением кредита на сумму 500 000 рублей обратился мужчина старшего возраста. При оформлении операции старший клиентский менеджер Ольга Власова заметила, что на мобильный телефон заёмщика поступают подозрительные звонки. Женщина пригласила своего руководителя Ирину Дмитриеву и вместе они начали задавать наводящие вопросы о целях кредита. Специалисты банка распознали обман и постарались объяснить клиенту, что деньгами, вероятно, пытаются завладеть преступники, однако введенный в заблуждение мужчина отказывался слушать и просил выдать кредит наличными денежными средствами.

Оберегая клиента от мошенничества, сотрудницы отказались выдавать средства и начали искать контакты его родственников. Клиент при этом решил обратиться в другой банк. Сотрудникам Сбера удалось найти телефон сына клиента и сообщить ему о тревожной ситуации. Приехавший родственник смог переубедить отца, уже получившего деньги и готовившегося перевести их преступникам.

Чтобы отметить поступок бдительных сотрудниц Сбера, полицейские пришли к ним на работу и вручили благодарственные грамоты в присутствии коллектива отделения банка. Начальник МО МВД России "Тулунский" полковник полиции Дмитрий Дюгаев отметил, что именно неравнодушие и внимательное отношение сотрудников финансовой организации помогло предотвратить преступление.