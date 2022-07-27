Рынок акций уверенно растет три сессии подряд. Что дальше?

Индекс МосБиржи во вторник на повышенных оборотах прибавил 3% и приблизился к отметке 2200 п. Настроения участников в последние дни явно поменялись в лучшую сторону, отмечают эксперты БКС. По их мнению, важнейшим фактором притока инвесторов в условиях, когда доля физлиц в обороте достигает 74%, может выступать сама по себе позитивная динамика рынка.

– То есть, чтобы был рост, нужно сформировать начальный импульс для смены депрессивного сентимента, накопленного в предыдущие недели. Похоже, что именно это сейчас на рынке произошло, что внушает оптимизм по поводу среднесрочных перспектив, – подчеркивают эксперты.

Кроме того, мощным фактором поддержки текущего подъема российских акций выступает ослабление рубля. Акции экспортеров, составляющих более 60% индекса МосБиржи, несколько месяцев были под сильным давлением из-за поступательного укрепления национальной валюты. Это существенно снижало их рентабельность. Сейчас же курс USD/RUB вернулся выше 60. И хотя это пока еще сложно назвать комфортными уровнями, но важен сам факт наличия тенденции ослабления рубля.



Аналитики БКС называют еще четыре причины для роста:

• Снижение рублевых ставок и доходностей по безрисковым инструментам будут выдавливать часть капитала в акции

• Высокие цены на сырьевые товары

• Приток на рынок со стороны закрывающихся вкладов, открытых ранее по высоким ставкам

• Реинвестирование части дивидендов, которые начали приходить инвесторам