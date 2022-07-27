Новости

Рынок акций уверенно растет три сессии подряд. Что дальше?

Индекс МосБиржи во вторник на повышенных оборотах прибавил 3% и приблизился к отметке 2200 п. Настроения участников в последние дни явно поменялись в лучшую сторону, отмечают эксперты БКС. По их мнению, важнейшим фактором притока инвесторов в условиях, когда доля физлиц в обороте достигает 74%, может выступать сама по себе позитивная динамика рынка.

– То есть, чтобы был рост, нужно сформировать начальный импульс для смены депрессивного сентимента, накопленного в предыдущие недели. Похоже, что именно это сейчас на рынке произошло, что внушает оптимизм по поводу среднесрочных перспектив, – подчеркивают эксперты.

Читайте также:

Звание героя России посмертно присвоили Эдуарду Дьяконову из Иркутска
27 июля 2022
«Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года увеличили клиентскую базу несмотря на кризис
27 июля 2022

Кроме того, мощным фактором поддержки текущего подъема российских акций выступает ослабление рубля. Акции экспортеров, составляющих более 60% индекса МосБиржи, несколько месяцев были под сильным давлением из-за поступательного укрепления национальной валюты. Это существенно снижало их рентабельность. Сейчас же курс USD/RUB вернулся выше 60. И хотя это пока еще сложно назвать комфортными уровнями, но важен сам факт наличия тенденции ослабления рубля.

Аналитики БКС называют еще четыре причины для роста:

• Снижение рублевых ставок и доходностей по безрисковым инструментам будут выдавливать часть капитала в акции
• Высокие цены на сырьевые товары
• Приток на рынок со стороны закрывающихся вкладов, открытых ранее по высоким ставкам
• Реинвестирование части дивидендов, которые начали приходить инвесторам


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (402)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Турпоток растет, инвесторов стало больше»
ГУФСИН займёт место IKEA
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании