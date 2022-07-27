Металлурги БрАЗа и члены их семей продолжают получать консультации квалифицированных приезжих медиков

В Братском филиале «РУСАЛ Медицинский центр» («РМЦ») продолжают предоставлять медицинские услуги не только сотрудникам промплощадки БрАЗа, но и членам их семей. В июле завершила работу практикующий кардиолог из Кирова Ксения Владимировна Кошева, пробывшая в Братске месяц. Три недели на базе «РУСАЛ Медцентра» вел прием врач-оториноларинголог Кирилл Ушаков.

Выпускник Дальневосточного Государственного медицинского университета ранее работал во 2-й городской больнице города Хабаровска, а также - в хабаровском седьмом военном госпитале Росгвардии. В Братске приезжий медик проводил профилактические осмотры, а также специализировался на первичном консультативном приеме.

- За время работы в Братске я принял более 900 пациентов, - рассказал Кирилл Ушаков. – В основном, пациенты предъявляют жалобы на снижение слуха, ведь на производстве один из вредных факторов – воздействие шума. Однако снижению слуха подвержены преимущественно возрастные пациенты. Это был интересный опыт, я расширил горизонты своей рабочей деятельности. Командировкой доволен и город понравился.

По словам заведующей поликлиникой «РУСАЛ Медицинский центр» в Братске Румии Анасовны Толмачевой, приезжий оториноларинголог в работе применял новое оборудование - лор-комбайн «Диксон» с использованием эндоскопических методов исследования для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. Пациенты получали наглядную визуализированную картину о состоянии своих органов. Работа врача получила исключительно положительные отзывы, пациенты после приема уходили довольные. Похожую обратную связь получили братские медики и по результатам приезда кардиолога Ксении Кошевой.

- Мы получили хорошие отклики от пациентов о том, что Ксения Владимировна – грамотный, внимательный специалист. Благодаря тому, что она владеет методами ультразвуковой диагностики сердца, знаниями интерпретации ЭКГ, проводимой прямо на осмотре, пациенты получали хороший комплексный осмотр. Специалист в полной мере оценивала состояние здоровья человека и давала рекомендации для дальнейшего лечения, - рассказала Румия Анасовна Толмачева. – За время работы в Братске Ксения Владимировна обследовала 49 работников БрАЗа, 37 их родственников, более 60 сотрудников «ИСО», других подрядных организаций, их домочадцев, провела более 60 УЗИ. В системе общего медицинского страхования на 1 пациента врачу отводится 10 минут, за это время нужно выслушать, осмотреть, сделать выводы и заключения. В нашем случае мы отвели 30 минут на каждого – прием, осмотр, проведение исследований, в том числе УЗИ. Ксения Владимировна была очень довольна. Также, как и пациенты, и руководство «РУСАЛ Медицинский центр».

Отоларинголог и кардиолог приехали в Братск по приглашению «РМЦ». Их консультации для работников и членов их семей очень востребованы. Это одна из линий социальной стратегии РУСАЛа, заложенной его основателем Олегом Дерипаской, которая подразумевает комплексное улучшение условий труда, а также жизни в городах ответственности компании.

- Комплексная стратегия развития Братска выходит за рамки завода и делается на благо всех горожан, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Мы приобретаем дорогостоящее оборудование для городских медучреждений, построили вертолетную площадку для Центральной районной больницы. То, что квалицированную помощь в «РУСАЛ Медцентре» теперь могут получить члены семей наших заводчан, – еще один шаг на этом пути.

Тем временем планируется приезд врача-офтальмолога и гастроэнтеролога в Братск. С 1 августа они будут заниматься проведением профилактических осмотров, приемом и консультацией работников и их родственников. У приезжих специалистов стаж работы в профессии по 10-15 лет, запись на прием уже ведется.