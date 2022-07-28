«Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, но не вернулась к прежнему состоянию», – глава регионального Минстроя

По мнению министра строительства Иркутской области Александра Галкина, главными вызовами для строительной отрасли сегодня являются рост цен и импортозамещение. Об этом он заявил в интервью SIA.RU на Байкальском саммите РГУД в Иркутске.

О главных вызовах

Резкий рост цен на стройматериалы, по словам министра, начался не сегодня, он продолжается уже более двух лет.

– Это не позволяет застройщикам правильно оценить возможности при реализации проектов, – пояснил глава регионального Минстроя. – Сейчас рост цен приостановился, даже есть небольшая коррекция по отдельным группам товаров: например, по металлу наблюдается снижение стоимости до 40%, но появилась другая проблема. Она возникла из-за экономических санкций – это импортная продукция, на которую были ориентированы подрядные организации при строительстве объектов и которую теперь необходимо быстро заменить.

По словам Александра Галкина, правительство РФ достаточно оперативно принимает меры по стабилизации ситуации в строительной отрасли.

Александр Галкин, министр строительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Во-первых, на базе Минпромторга создана биржа импортозамещения, которая позволяет подрядчику найти производителей и группы товаров, которые ему необходимо заменить. Во-вторых, разработан пакет документов, упрощающий порядок пересогласовывания контрактов. Так, если при замене импортного изделия на аналог не возрастает цена контракта, то прохождение повторной экспертизы не требуется.

Кроме того, ранее было разработано постановление №1315, которое позволяет в связи с ростом цен на стройматериалы в упрощенном порядке увеличить цену по государственным и муниципальным контрактам до 30%.

– Таких объектов у нас в регионе достаточно. Конечно, пришлось скорректировать планы. В первую очередь завершаются строительные объекты, которые уже начаты, а часть из-за финансового разрыва передвинуты на 2023 год, – сообщил Александр Галкин.

В целом, министр считает, что обстановка в строительной отрасли на текущий момент стабилизировалась, хотя и не вернулась к прежнему состоянию.

Александр Галкин, министр строительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

О проектах комплексного развития территорий

Региональные застройщики, несмотря на трудности и вызовы нового времени, продолжают работу – в том числе и в секторе жилищного строительства. Комплексное развитие территорий (КРТ) стало одной из основных тем Байкальского саммита недвижимости. Иркутская область является лидером в СФО по скорости разработки нормативно-правовых актов в этой сфере. Александр Галкин считает, что это создает предпосылки для ускоренной реализации проектов КРТ в регионе.

На сегодняшний момент в Иркутской области принято семь решений о КРТ: по одной площадке находятся в Усолье-Сибирское, Нижнеудинске, Шелехове и Усть-Куте, три площадки – в Братске. По пяти территориям уже определены исполнители, еще по двум (в Братске) решение будет принято по результатам торгов.

Как рассказал глава регионального Минстроя, на сегодня ситуация в реализации КРТ лучше всего развивается в Усолье-Сибирском.

– До конца месяца мы должны получить разрешение на строительство одного четырехэтажного жилого дома. В реализации КРТ Усолья-Сибирского решено реализовать программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Строительство нового дома позволит расселить аварийные дома, а на освободившейся части площадки можно дополнительно построить жилые дома.

Проект КРТ в Уcть-Куте связан с Иркутским заводом полимеров: жилой микрорайон рассчитан на приезд в город новых специалистов. В Братске проект связан с РУСАЛом и запланированной реконструкцией БрАЗа.

В Иркутске, по словам министра, пока решений по КРТ не принято. На сегодняшний день на рассмотрении находятся три муниципальных площадки, сейчас по ним идёт процедура согласования. Это предместье Рабочее, слева и справа от улицы Баррикад, площадка на Мухиной-Якоби и территория в микрорайоне Ново-Ленино.

Александр Галкин, министр строительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Это динамичная работа, она не останавливается, – подчеркнул Александр Галкин. – Мы рассматриваем все потенциальные площадки, аккумулируем информацию, проводим градацию. Наиболее перспективные площадки, где уже есть либо появятся в ближайшее время инженерные сети, идут вперёд. По остальным продолжаем работу.