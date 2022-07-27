Объем выдачи автокредитов в 2022 году снизился на 43,3%

А по сравнению с пандемийным 2020 годом, напротив, вырос на 5,8%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2022 года было выдано автокредитов на сумму 307,2 млрд. руб. или на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 1 полугодии 2021 года – 541,4 млрд руб.). При этом по сравнению с первыми 6 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 5,8% (в январе – июне 2020 года - 290,3 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ 1 полугодии 2022 года отмечен в:

Москве (37,6 млрд руб.),

Московской обл. (24,7 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (21,1 млрд руб.),

Краснодарском крае (14,3 млрд руб.),

Республике Татарстан (11,9 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали: