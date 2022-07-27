Новости

Объем выдачи автокредитов в 2022 году снизился на 43,3%

А по сравнению с пандемийным 2020 годом, напротив, вырос на 5,8%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2022 года было выдано автокредитов на сумму 307,2 млрд. руб. или на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 1 полугодии 2021 года – 541,4 млрд руб.). При этом по сравнению с первыми 6 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 5,8% (в январе – июне 2020 года - 290,3 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ 1 полугодии 2022 года отмечен в:

  • Москве (37,6 млрд руб.),
  • Московской обл. (24,7 млрд руб.),
  • Санкт-Петербурге (21,1 млрд руб.),
  • Краснодарском крае (14,3 млрд руб.),
  • Республике Татарстан (11,9 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

  • Свердловская обл. (-53,4%),
  • Самарская обл. (-50,1%),
  • Челябинская обл. (-48,8%),
  • Москва (-48,0%),
  • Ленинградская обл. (-46,2%),
  • Санкт-Петербург (-46,1%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Турпоток растет, инвесторов стало больше»
ГУФСИН займёт место IKEA
«Русал» протестирует спрос на облигации в юанях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании