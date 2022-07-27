В Иркутске дольщики долгостроя на Сергеева получили компенсации

105 граждан – участников долевого строительства жилого комплекса на улице Сергеева в Иркутске – получили компенсации. Денежные средства в полном объеме перечислены на счета граждан. Это позволит исключить четыре объекта застройщика ООО «БазисСтройИнвест» на Сергеева из Единого реестра проблемных объектов, сообщили в Иркутском фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства. Еще по трём объектам планируют восстановить права до конца года.

– Права граждан – участников долевого строительства восстановлены в результате продуктивной совместной работы Правительства Иркутской области, регионального фонда защиты прав дольщиков, и Федерального фонда развития территорий. Для приема заявлений от граждан на выплату компенсации в Иркутске был организован выездной офис уполномоченного банка, обеспечена работа сотрудников банка для оперативной обработки обращений, – прокомментировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На начало января 2022 года в Иркутской области насчитывалось 18 проблемных объектов, 677 требований граждан. По результатам совместной работы регионального фонда и органов исполнительной власти восстановлены права по пяти проблемным объектам, тем самым число долгостроев в Едином реестре проблемных объектов сократилось до 13.

– До конца года за счет средств регионального бюджета планируется восстановить нарушенные права граждан еще по трем объектам, – рассказал Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Он уточнил: в рабочем поселке Маркова завершено строительство дома, готовятся документы для ввода в эксплуатацию; долгострой компании ООО «Деметра Ангарск» продан с торгов, в настоящее время ведутся процедурные переоформления объекта, готовятся средства для возмещения гражданам; в Иркутске через суд за гражданами признано право собственности на помещения. Кроме того, в отношении объекта застройщика ООО «Северный» восстановление нарушенных прав граждан планируется с применением механизма Фонда путем выплаты компенсации, решение будет принято до конца 2022 года.

В отношении пяти объектов застройщика ООО «МолдРосс» Региональным фондом ведется завершение строительства. Согласно дорожной карте, в настоящее время идут проектно-изыскательские работы, технические отчеты по результатам обследования объектов направлены на государственную экспертизу. Срок восстановления прав граждан – до конца 2023 года.