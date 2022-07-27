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Взрослый и ребенок пострадали в ДТП с большегрузом в Ангарске, один человек погиб

Авария произошла в городе Ангарске Иркутской области – там столкнулись большегруз и Toyota Corolla Fielder, в результате ДТП два человека пострадали, в том числе ребенок, один – погиб, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Столкновение случилось в районе съезда с односторонним движением с трассы Р255 «Сибирь». По предварительным данным, автомобиль Toyota, двигаясь со стороны Ангарска в сторону областного центра, оказался на участке дороги со встречным движением, где въехал в большегруз.

В результате случившегося погибла 60-летняя пассажирка универсала. Госпитализированы 65-летний водитель Toyota и 10-летний пассажир с травмами и ушибами. Водитель большегруза не пострадал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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