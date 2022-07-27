Тулун вошел в ТОП-10 лучших моногородов России

«Фонд развития моногородов» составил рейтинг лучших моногородов России по итогам 2021 года – в него попал Тулун, расположенный в Иркутской области, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Впервые с 2016 года в ТОП-10 вошёл и наш город – Тулун. Он стал рекордсменом по количеству заключенных соглашений с Фондом развития моногородов. <…> В прошлом году в Тулуне создано 309 новых рабочих мест, объем инвестиций в экономику города увеличился в 3,5 раза и составил более 3 млрд рублей», – рассказал глава региона.

Кроме того, в рейтинг вошли Набережные Челны и Менделеевск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Благовещенск Республики Башкортостан, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.

Рейтинг моногородов России рассчитывается исходя из 17 показателей, сгруппированных по четырем блокам: статистические показатели, опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития. В ТОП-10 лучших включаются моногорода с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития.