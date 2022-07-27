Вандалы повредили еще не достроенный сквер на Космонавтов в Усолье-Сибирском

Акты вандализма зафиксировали в строящемся сквере на Космонавтов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – там неизвестные повредили линии, которые имитируют звездное небо, об этом сообщил мэр Максим Торопкин.

«Буквально ночь провисела линия, и уже появились факты вандализма. Я убедительно прошу всех усольчан то, что мы вместе с вами создаем, то, что мы вместе с вами благоустраиваем и строим, давайте к этому относиться с любовью и трепетом. И, конечно, ухаживать и следить за тем, что нас окружает», – подчеркнул Торопкин.

Сквер благоустраивается по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Все объекты выполнены в единой стилистике «лофт». Подрядчик уже установил малые архитектурные формы, в зоне отдыха появились арт-объекты: гигантская карта космоса, лавочки-сферы, сверху частично засияла подсветка, имитирующая звездное небо. Работы по благоустройству подходят к концу.