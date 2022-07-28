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Сотрудники администрации поселения в Приангарье жгли траву и устроили лесной пожар

Уголовное дело возбуждено из-за пожара в Качугском лесничестве – возгорание устроили сотрудники администрации, которые жгли сухую траву, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, должностные лица администрации Большетарельского сельского поселения на территории Качугского района при организации и проведении профилактического контролируемого выжигания сухой растительности на участках, граничащих с землями лесного фонда РФ, нарушили правила пожарной безопасности, которые повлекли за собой возникновение лесного пожара.

Вследствие возгорания повреждены и уничтожены лесные насаждения, а также понесены затраты на привлечение сил и средств, задействованных в тушении огня.

Дело возбуждено по статье «Халатность» УК РФ, санкции которой предусматривают штраф, обязательные, исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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