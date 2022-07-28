Уровень посещаемости ТЦ в Сибири за год в июле снизился на 13%

Жители Сибири в июле 2022 года стали на 13% реже посещать ТЦ, нежели в июле 2021-го, сообщает аналитический центр «ЦИАН».

В сравнении же с допандемийным 2019-м уровень упал на 20%. Как объясняют аналитики, люди стали реже посещать торговые центры из-за снижения уровня доходов: россияне перешли к сберегательной модели поведения, сокращая расходы. Более устойчивыми к экономическим потрясениям оказались небольшие торговые центры.

Посещаемость малых и средних торговых объектов в июле снизился на 10% к такому же периоду 2021 года. По сравнению с 2019-м снижение составило 16%. В крупных торговых центрах показатели посещаемости снизились на 17 и 25% соответственно.

По словам экспертов, малые форматы изначально имели меньше арендаторов, приостановивших деятельность или заявивших об уходе из России, кроме того, у них выше доля FMCG (товаров повседневного спроса – прим. ред.). Для крупных торговых центров остается актуальной проблема снижения привлекательности ТЦ для потребителя из-за ухода брендов.