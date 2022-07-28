Банк УРАЛСИБ ввёл 5% комиссию при зачислении средств в валюте

Банк УРАЛСИБ сообщил, что с 05.08.2022 года ввёл комиссию для физических лиц при зачислении средств в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, поступивших на счета физических лиц (кроме срочных депозитов) со счетов в других банках.

– Комиссия составит 5% от суммы зачисляемых средств, минимум 25 долларов США / Евро (по переводам в иных валютах, отличных от доллара США и Евро, комиссия удерживается в Евро). Исключение составляют операции по зачислению денежных средств в указанных валютах со счетов в других банках на срочные депозиты, открытые в Банке Уралсиб, по ним взимание комиссии не предусмотрено, – говорится в сообщении банка.