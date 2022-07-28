Газпромбанк выступил с инициативой о создании дороги «Северо-Восточный обход города Курска»

В рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА дочерняя компания Газпромбанка – ООО «ИФР-Обход Курска» – подала частную концессионную инициативу в Администрацию Курской области относительно проекта по строительству автодороги «Северо-Восточный обход города Курска». Ранее в июне Газпромбанк в соответствии с подписанным на ПМЭФ-2022 соглашением о сотрудничестве с Курской областью выразил намерение участвовать в реализации данного проекта.

Концессионное соглашение предлагается заключить на срок 27 лет. Концепцией предусмотрено возведение 29-километровой магистрали, соединяющей федеральную дорогу, ведущую в Воронеж, с трассой М-2 «Крым», с целью разгрузки дорожной сети Курска. Автодорога в обход города Курска будет состоять из четырех полос по две в каждом направлении и 14 транспортных развязок, мостов и путепроводов. Объект позволит стать драйвером развития новых бизнес-проектов, уменьшить количество транзитного транспорта на автомагистралях, улучшить экологическую обстановку во всей агломерации и уменьшить время передвижения по городу.

Напомним, что с привлечением кредитных средств и компетенций Газпромбанка уже реализованы или находятся в высокой степени готовности знаковые проекты автодорожного строительства такие, как Обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, Обход Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян-Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также проекты в Московской области, включая 3-й, 4-й и 5-й участки ЦКАД.

«Инвестиции в инфраструктуру – одно из стратегических направлений деятельности Газпромбанка, и мы продолжаем активно развивать этот бизнес, оставаясь лидером в области инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в России. Мы успешно воплощаем в жизнь масштабные автодорожные проекты по всей стране: от Северного полярного круга до Дальнего Востока. Банк уже активно взаимодействует с Курской областью и городом Курск по ряду направлений, и я уверен, что большой опыт нашей команды позволит создать инфраструктурный объект на взаимовыгодных для всех сторон условиях», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.В рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА дочерняя компания Газпромбанка – ООО «ИФР-Обход Курска» – подала частную концессионную инициативу в Администрацию Курской области относительно проекта по строительству автодороги «Северо-Восточный обход города Курска». Ранее в июне Газпромбанк в соответствии с подписанным на ПМЭФ-2022 соглашением о сотрудничестве с Курской областью выразил намерение участвовать в реализации данного проекта.

Концессионное соглашение предлагается заключить на срок 27 лет. Концепцией предусмотрено возведение 29-километровой магистрали, соединяющей федеральную дорогу, ведущую в Воронеж, с трассой М-2 «Крым», с целью разгрузки дорожной сети Курска. Автодорога в обход города Курска будет состоять из четырех полос по две в каждом направлении и 14 транспортных развязок, мостов и путепроводов. Объект позволит стать драйвером развития новых бизнес-проектов, уменьшить количество транзитного транспорта на автомагистралях, улучшить экологическую обстановку во всей агломерации и уменьшить время передвижения по городу.

Напомним, что с привлечением кредитных средств и компетенций Газпромбанка уже реализованы или находятся в высокой степени готовности знаковые проекты автодорожного строительства такие, как Обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, Обход Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян-Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также проекты в Московской области, включая 3-й, 4-й и 5-й участки ЦКАД.

«Инвестиции в инфраструктуру – одно из стратегических направлений деятельности Газпромбанка, и мы продолжаем активно развивать этот бизнес, оставаясь лидером в области инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в России. Мы успешно воплощаем в жизнь масштабные автодорожные проекты по всей стране: от Северного полярного круга до Дальнего Востока. Банк уже активно взаимодействует с Курской областью и городом Курск по ряду направлений, и я уверен, что большой опыт нашей команды позволит создать инфраструктурный объект на взаимовыгодных для всех сторон условиях», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.