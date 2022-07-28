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Дальневосточный банк закрыл дополнительный офис в г. Комсомольск-на-Амуре

АО «Дальневосточный банк» сообщил, что 12 августа 2022 года — последний рабочий день дополнительного офиса 36, расположенного по адресу: 681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115.

Обслуживание клиентов дополнительного офиса 36 будет осуществляться в дополнительном офисе 35 по адресу: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 18.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

  • до 13:00 часов 12 августа 2022 года (включительно) — в дополнительный офис 36 по адресу:
    681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 115;
    телефон:+7 (421) 725-65-22.
  • с 13:00 часов 12 августа 2022 года — в дополнительный офис 35 по адресу:
    681013, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 18;
    телефон:+7 (421) 753-35-35.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы и банкоматы»

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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