Дальневосточный банк вошел в ТОП-50 самых медийных банков России

Дальневосточный банк занял 47 строчку в медиарейтинге российских банков за июнь 2022 года, который подготовила компания «Медиалогия». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», она включает более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При составлении оценивается не только количественное, но и качественное присутствие банка в информационном поле. Место в рейтинге зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, цитирования, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Дальневосточный банк не впервые входит в рейтинг компании «Медиалогия», а по итогам второго квартала пресс-служба банка заняла 12 место среди самых активных пресс-служб кредитных организаций России.

"Дальневосточный банк не только предлагает качественные финансовые продукты и услуги, но и рассказывает о них понятным и доступным языком, максимально освещая все аспекты использования",- отметила начальник службы по связям с общественностью Дальневосточного банка Любовь Левикова.