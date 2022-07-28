Рефинансирование от Дальневосточного банка – на 1 месте рейтинга

Дальневосточный банк занял 1 место в рейтинге Лучшие программы рефинансирования кредитов в июле 2022 года банков ТОП 51-100 по размеру розничного кредитного портфеля.

Рефинансирование — это оформление нового кредита на более выгодных условиях для погашения действующего долга. Используя этот банковский продукт, заёмщик сможет снизить кредитную ставку. Также он позволяет продлить срок кредитования, уменьшить ежемесячный платеж, объединить несколько кредитов в один для удобства их гашения либо рефинансировать кредит с увеличением, получив дополнительные средства на свои нужды.

Рефинансировать кредит в Дальневосточном банке можно по ставке от 6,3%. Кроме того, отсутствует комиссия за выдачу кредита и перевод в другой банк. Уже с 1 августа текущего года, в связи со снижением ключевой ставки, рефинансировать кредит в Дальневосточном банке можно будет под еще более выгодный процент.