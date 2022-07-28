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Примсоцбанк предлагает оформить бесплатный «Транспортный пакет»

Примсоцбанк предлагает жителям Владивостока совершенно бесплатно оформить «Транспортный пакет», в который входят карты: «Единая транспортная» и одна из бесплатных карта банка: «Сегодня» или «Социальная карта».

Отметим, в акции могут принять участие жители Приморья, оформить пакет можно в офисах банка во Владивостоке, Вольно-Надеждинском и Трудовом.

Для справки: Выпуск, обслуживание и sms-информирование карт «Сегодня» и «Социальной карты» бесплатные, срок действия - 5 лет.

Преимущества карты «Сегодня»:

• На остаток по счёту начисляется – 3,5%;
• Кэшбэк за покупки – до 1,5 %.

Держатели «Социальной карты» могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах, получая существенные скидки в аптеках, магазинах, начисление до 6,5% годовых на остаток собственных средств.

Владелец транспортной карты экономит на проезде в общественном транспорте  Владивостока, так проезд по транспортной карте стоит 30 рублей, при оплате наличными деньгами 35 рублей. Карту можно оформить для себя, а также на ребенка.

Подробные условия получения бесплатно транспортной карты в Примсоцбанке можно уточнить в офисах банка гор. Владивостока, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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