Примсоцбанк предлагает оформить бесплатный «Транспортный пакет»

Примсоцбанк предлагает жителям Владивостока совершенно бесплатно оформить «Транспортный пакет», в который входят карты: «Единая транспортная» и одна из бесплатных карта банка: «Сегодня» или «Социальная карта».



Отметим, в акции могут принять участие жители Приморья, оформить пакет можно в офисах банка во Владивостоке, Вольно-Надеждинском и Трудовом.



Для справки: Выпуск, обслуживание и sms-информирование карт «Сегодня» и «Социальной карты» бесплатные, срок действия - 5 лет.



Преимущества карты «Сегодня»:



• На остаток по счёту начисляется – 3,5%;

• Кэшбэк за покупки – до 1,5 %.



Держатели «Социальной карты» могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах, получая существенные скидки в аптеках, магазинах, начисление до 6,5% годовых на остаток собственных средств.



Владелец транспортной карты экономит на проезде в общественном транспорте Владивостока, так проезд по транспортной карте стоит 30 рублей, при оплате наличными деньгами 35 рублей. Карту можно оформить для себя, а также на ребенка.



Подробные условия получения бесплатно транспортной карты в Примсоцбанке можно уточнить в офисах банка гор. Владивостока, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

