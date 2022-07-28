Примсоцбанк сообщил, что 01 августа 2022 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
Ознакомиться с актуальными тарифами можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка. Ознакомиться с изменениями можно здесь:
Тарифный справочник Москва
Тарифный справочник Приморский
Тарифный справочник Дальневосточный
Тарифный справочник Санкт-Петербург
Тарифный справочник Уральский.
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Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов за обслуживание ЮЛ и ИП
Примсоцбанк сообщил, что 01 августа 2022 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
/ Сибирское Информационное Агентство /
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