Приложение РСХБ «Цифровой офис» вошло в топ-5 банковских продуктов AppStore

Россельхозбанк завершает масштабирование мобильного приложения для своих сотрудников. Полностью отечественная разработка позволяет получить доступ к цифровым сервисам для сотрудников и содержит все необходимые инструменты для эффективной работы: от информационных сервисов и защищенного мессенджера до сервисов управления задачами и календаря.

По итогам минувшей недели приложение «Цифровой офис» вошло в топ-50 в категории «Бизнес» магазина приложений AppStore, при этом среди непосредственно банковских продуктов в этой категории «Цифровой офис» попал в пятерку самых скачиваемых приложений. Согласно статистике магазина приложений Google Play, «Цифровой офис» также входит в топ-50 бизнес приложений.

Приложение, которое объединяет в одном цифровом пространстве более 30 тысяч сотрудников банка по всей стране, повышает гибкость рабочего процесса. Регулярно востребованные сервисы доступны на расстоянии «одного клика». Например, в нем можно заказать копию трудовой книжки, справку 2-НДФЛ и другие справки, узнавать новости о жизни банка, управлять личными задачами, пользоваться кадровыми сервисами, общаться в безопасном корпоративном мессенджере и многое другое.

Сотрудники банка ведут деловую переписку по защищенным каналам. Теперь, благодаря приложению, они могут обсуждать рабочие вопросы, где бы ни находились.