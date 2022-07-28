РСХБ организует онлайн-дискуссии с агроэкспертами стран БРИКС

Тема импортозамещения и подбора аналогов западным брендам, покинувшим российский рынок, находится в зоне пристального внимания специалистов экосистемы Своё Фермерство, отечественных аграриев и компаний стран БРИКС, которые видят значительный потенциал в возможности обмена технологиями и мнениями.

Инициатива по запуску прямых трансляций на платформе Своё Фермерство станет логическим продолжением международного клуба инвесторов в агротехнологии «Agroinvest Club», организованного Россельхозбанком в июле текущего года. На открытии клуба собрались представители более 40 венчурных фондов и крупных корпораций, заинтересованных в цифровизации сельского хозяйства. В ходе мероприятия прошли выступления российских, белорусских, бразильских и китайских агротех стартапов. Ввиду значительного потенциала роста сбыта продукции в e-com каналах РФ иностранные представители проявили значительный интерес к экосистеме Россельхозбанка, к сотрудничеству в направлении трансфера технологий, а также к размещению товаров на аграрном маркетплейсе Своё Фермерство.



Именно, этой теме был посвящён новый выпуск на медиаплатформе Агромнение экосистемы Своё Фермерство. Специальные гости: руководитель завода СOMAX Livestock Technology (Jiangsu) Co и генеральный директор инжиниринговой компании ООО «Фарм-тех групп» (FTG) в ходе беседы рассказали о подборе аналогов оборудования для свиноводства и птицеводства в Китае. В прямом эфире они ответили на многочисленные вопросы слушателей, рассказали о нюансах производства и организации логистики. Благодаря высокому интересу к теме поиска аналогов западной технике и оборудования для сельского хозяйства специалисты экосистемы Своё Фермерство договорились о целой серии эфиров с китайскими коллегами. В ближайшее время они будут анонсированы на медиаплатформе Агромнение.

Эксперты проанализировали товары на маркетплейсе Своё Фермерство и рассказали о том, как меняется рынок e-com аграрного сектора в текущих условиях. Подавляющую долю брендов и поставщиков составляют отечественные компании, однако доля импортной продукции не так уж мала. Пользователям платформы доступны более 7000 зарубежных товаров от 130 поставщиков. Порядка 70 % всех импортных товаров представлено в категориях запчасти и сельхозтехника. В числе последних тенденций специалисты экосистемы отмечают спрос на отечественные аналоги зарубежной сельхозтехники, чьи бренды покинули российский рынок. Кроме того, наблюдается повышенный интерес со стороны китайских производителей и поставщиков к развитию сбыта в России. На маркетплейсе Своё Фермерство представлено более 40 китайских брендов, наиболее популярные среди них: HELI, Dongfeng, Lovol, Foton, Lonking, Shifeng, Tianli, Yuchai. Недавно на платформу вышли такие популярные азиатские поставщики, как Zoomlion и XCMG.



В целом вектор импорта Россией сельхозтоваров, а также техники и оборудования для их производства смещается от стран Европы к странам Азии.

«Мы отмечаем изменение направления поставок как позитивный фактор. На рынок приходят новые компании из тех стран, которые раньше проявляли меньше интереса к России, в частности из Китая. Более того, не так давно озвученное поручение Президента РФ об отмене ввозных пошлин на отдельные виды сельхозтехники, не имеющей аналогов в России, будет стимулировать приток зарубежных поставщиков в ближайшем будущем. Со своей стороны, мы прикладываем усилия к тому, чтобы повысить информированность аграриев об имеющихся альтернативах и планируем организовывать онлайн дискуссии с отечественными поставщиками сельхозтехники и оборудования и компаниями стран БРИКС на постоянной основе», - отмечает заместитель директора Центра развития финансовых технологий Любовь Любаева.