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АТБ продолжает осуществлять SWIFT-переводы для физлиц в японских йенах и китайских юанях

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает осуществлять переводы клиентов - физических лиц по системе SWIFT со счетов и наличными в японских йенах и китайских юанях. Также клиентам доступны переводы наличными в долларах США в Китай, Южную Корею и Казахстан.

С 1 августа вводятся новые тарифы по переводам в японских йенах и долларах США, а также запускаются переводы в казахстанских тенге.

С той же даты переводы в евро, фунтах стерлингов Великобритании, швейцарских франках со счетов клиентов и наличными, а также переводы со счетов клиентов в долларах США в пользу физических и юридических лиц в другие банки по России и за её пределами осуществляться не будут.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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