Дебетовая карта АТБ 2.0 вошла в тройку лучших карт в июле 2022 года

Согласно рейтингу дебетовых карт с бесплатным обслуживанием в июле 2022 года от сервиса Бробанк обновлённая карта АТБ 2.0 платежной системы МИР вошла в тройку лучших. Аналитики сайта изучили актуальные условия, предложенные банками к дебетовым картам. Благодаря увеличенному кэшбэку до 7% карта Азиатско-Тихоокеанского банка заняла высокую позицию.



Портал также отметил бесплатный выпуск карты и начисление процентов на остаток средств.

Карта АТБ 2.0 позволяет гибко настроить программу лояльности под потребности клиента. Повышенный кэшбэк предлагается на выбор в следующих категориях: развлечения и отдых, семья, красота и спорт, дом и ремонт, шопинг. Владельцам карт доступны бонусы и привилегии от платежной системы МИР. Оформить можно не только пластиковую, но и цифровую карту.

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