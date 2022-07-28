Накопительный счет от АТБ вошел в ТОП-3 наиболее выгодных по данным Выберу.ру

Несмотря на снижение ключевой ставки, вклады и накопительные счета остаются выгодным способом сохранения капитала и получения гарантированного дохода. По данным портала Выберу.ру накопительный счет в Азиатско-Тихоокеанском банке занял третье место за июль 2022 года.

В рейтинге учитывались такие критерии, как: ставка, начисляемая на остаток средств на счете; порядок начисления процентов, включая капитализацию; реальный денежный доход; наличие комиссий и ограничений при переводе денег со счёта; надежность банка.



Сегодня банк предлагает накопительный счет АТБ.Счет, который подойдет для сбережений тем, кто хочет сохранить деньги под рукой и без риска. Он позволяет свободно снимать или копить деньги без ограничений. При этом проценты по ставке до 9,5% годовых начисляются ежемесячно, а управлять счетом можно дистанционно.

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