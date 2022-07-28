Альфа-Банк поможет получить малому бизнесу до 50 млн рублей за 1 день

Кредит сроком до 10 лет можно получить на любые бизнес-цели. Банк удаленно и бесплатно оценит залог и зарегистрирует сделку. Деньги поступят сразу на расчетный счет. Для оформления кредита не нужны финансовые документы и отчетность, даже если бизнес только зарегистрирован.

«Мы всегда готовы поддержать клиентов малого бизнеса и предоставить лучшие условия. И сейчас благодаря новому предложению «Деньги в дело», мы оперативно профинансируем любые бизнес-цели предпринимателей без лишних вопросов», — рассказал Владимир Стукалов, руководитель дирекции развития кредитных продуктов малого бизнеса Альфа-Банка.

Альфа-Банк – победитель в номинации «Лучшие условия кредитования малого бизнеса» в рамках исследования Frank RG за 2021 год.

Узнать подробнее об условиях и оставить заявку на кредит можно на сайте банка.