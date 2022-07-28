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SWIFT-переводы в японских йенах в Банке «Приморье» осуществляются в стандартном режиме

Банк «Приморье» осуществляет операции по SWIFT-переводам в японских иенах в стандартном режиме. Остановка торгов японской иены на московской бирже с 8 августа не повлияет на работу ПАО АКБ Приморье, говорится в сообщении банка.
 
Напоминаем, что с 8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена – российский рубль" (JPYRUB) и "доллар США – японская иена" (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах. С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи.

Несмотря на введенные ограничения на Московской Бирже, Банк «Приморье» осуществляет любые операции связанные с японской иеной без изменений.

Дополнительную информацию уточняйте по телефону единого контакт-центра 8 (800) 200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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