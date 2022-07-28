Банк «Приморье» запускает акцию «SWIFT-им бесплатно» в честь 28 Дня рождения

Сегодня Банк отмечает 28-летие, и в честь этого события отменяет комиссии по SWIFT-переводам на любую сумму. 27 июля каждый клиент Банка сможет осуществить перевод в любом удобном отделении. А в мобильном приложении акция будет действовать два дня — 27 и 28 июля.

В эти дни совершать переводы можно будет в любую точку мира в 9 доступных мировых валютах. Акция будет действовать не только в Приморье, но и в других регионах нашей страны, ведь сегодня 21 филиал банка представлен в 9 городах России, офисы есть в таких крупных городах, как Хабаровск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Москва и Санкт-Петербург.

Банк «Приморье» прочно зарекомендовал себя как Банк с самыми выгодными курсами валют и комиссиями по валютными операциям за границу, в том числе по SWIFT-переводам.

SWIFT – это крупнейшая международная система, которая позволяет быстро и безопасно осуществлять денежные переводы за границу на иностранные банковские счета физических и юридических лиц. Таким образом, можно не только отправить деньги родственникам и друзьям, но и оплатить счета гостиниц, обучение за границей, осуществить взаиморасчеты с бизнес-партнерами.

Сегодня Банк «Приморье» SWIFT-ит для всех бесплатно.

Уточнить все подробности акции по SWIFT-переводам можно по телефону Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный), либо в любом офисе Банка «Приморье».