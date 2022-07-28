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Счетная палата предложила исключить замороженные валютные активы из ФНБ

На 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн рублей. Это в 1,7 раза или на 5,81 трлн рублей больше, чем было в начале 2020 года.

«Контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2020-2021 годах структура ликвидных активов фонда изменилась: исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, при этом включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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