Счетная палата предложила исключить замороженные валютные активы из ФНБ

На 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн рублей. Это в 1,7 раза или на 5,81 трлн рублей больше, чем было в начале 2020 года.

«Контрольное ведомство рекомендовало проанализировать текущую структуру средств ФНБ и внести в нее изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2020-2021 годах структура ликвидных активов фонда изменилась: исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, при этом включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.