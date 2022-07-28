В Приангарье объявлен отбор заявок на создание спортивных площадок и хоккейных кортов

Министерство спорта Иркутской области объявило о проведении отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование расходов на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

В конкурсном отборе могут участвовать муниципальные образования, относящиеся к сельской местности и имеющие потребность в создании плоскостного спортивного сооружения. Документы принимаются в министерстве спорта области с 1 по 12 августа 2022 года включительно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте министерства: https://irkobl.ru/sites/minsport/. По вопросам подготовки документов можно обращаться к сотруднику отдела реализации государственной политики министерства спорта области Анне Александровне Антоновой по тел.: 8 (3952) 33-33-42.

Напомним, в 2022 году планируется создать 25 плоскостных спортивных сооружений. Хоккейные корты должны появиться в поселениях Балаганского, Тулунского, Осинского, Нукутского, Эхирит-Булагатского и Усть-Удинского районов. Спортивные площадки установят в населенных пунктах Шелеховского, Заларинского, Усть-Удинского, Нукутского, Эхирит-Булагатского, Иркутского, Киренского, Куйтунского, Нижнеилимского, Усольского, Балаганского районов.

- В этом году по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева был увеличен объем средств областного бюджета на создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. В муниципальных образованиях Приангарья планируется создать 19 многофункциональных спортивных площадок и шесть хоккейных кортов. Уровень готовности объектов разный. Завтра, 28 июля, состоится открытие спортивной площадки в деревне Олха Шелеховского района, - рассказал Павел Богатырев.