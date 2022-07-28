В России начали эксперимент по маркировке икры

Федеральное агентство по рыболовству выступило в поддержку проведения эксперимента по цифровой маркировке икорной продукции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прослеживаемость продукции является одной из лучших мер борьбы с браконьерством. Росрыболовство поддерживает решение о начале эксперимента по цифровой маркировке икорной продукции в 2022 году», - говорится в сообщении.

В Росрыболовстве отметили, что запланированный эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в России позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, а потребителю будет гарантировано высокое качество икорной продукции.

«Теневой рынок красной икры превышает 4 млрд руб. Браконьеры, занимающиеся производством икры, сегодня уничтожают рыбу. Икра, как наиболее ценный продукт, изымается, а рыбу выбрасывают прямо на берег. Все эти действия значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс», - добавили в ведомстве.

В Минпромторге России ТАСС сообщили, что пилотный проект не скажется на себестоимости продукции. «Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а оборудование для тестирования процессов маркировки на время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе», - отметили в министерстве. Аналогичной позиции придерживаются и в Росрыболовстве.

В настоящее время вопросы запуска эксперимента по маркировке икры лососевых и осетровых рыб, а также сроки его проведения прорабатываются с заинтересованными ведомствами и отраслевыми сообществами, добавили в Минпромторге.