Названы условия падения рубля до 70 за доллар

Спад простимулирует сокращение нефтедобычи на 20%, а экспорта на 30%, рассказал агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — отметил Сыроваткин.

Сыроваткин констатирует, что пока сложно точно сказать, кто именно агрессивно скупает юани за рубли, но в пятницу, 22 июля, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что валютные интервенции «возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила». По информации СМИ, в правительстве обсуждают модификацию бюджетного правила, и недавно даже стали известны некоторые его предполагаемые параметры. Однако мы полагаем, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, когда прояснится ситуация с ограничениями Запада на экспорт российской нефти, включая так называемый потолок цен.

По мнению аналитика, базовый прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец года составляет 75, а время достижения этого уровня будет зависеть от скорости запуска нового бюджетного правила, динамики торгового и платежного балансов РФ, а также действий Банка России.