«Открытие»: Укрепление рубля не помешало рынку акций РФ закрыть ростом четвертую сессию подряд

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Индекс Мосбиржи закрыл ростом четвертую сессию подряд, прибавив 0,17% до 2 196,22 п. (самое высокое закрытие с 8 июля), и эту динамику можно назвать довольно позитивной, учитывая первое с прошлой среды укрепление рубля. На этом фоне индекс РТС вырос на 1,58% до 1 153,95 п.

В плюсе закрылись 5 из 10 отраслевых индексов: наилучшую динамику показали химия/нефтехимия (+1,82%), нефть/газ (+0,74%) и металлы/добыча (+0,73%). Главными аутсайдерами стали недавний лидер — сектор ИТ (-2,62%), а также строительство (-1,11%) и транспорт (-0,63%).

Как мы и писали вчера, отраслевой индекс ИТ выглядит перекупленным после недавнего роста, и, вероятно, ему необходимо провести какое-то время в консолидации/коррекции. При этом мы считаем, что данная отрасль — инвестиционная история на длинную перспективу.

Акции «Яндекса, которые имеют самый большой вес в индексе, сегодня снизились на 3%. А другая бумага из сферы ИТ — HeadHunter — вновь оказалась в лидерах роста на Мосбирже, прибавив почти 12%.

Отраслевой индекс строительных компаний продолжает консолидироваться чуть ниже локальных максимумов, достигнутых в конце июня, и вскоре может прорваться выше, тогда как сектор ИТ сделал это еще в пятницу. Во второй половине июня эти сектора резко выросли благодаря госпрограммам поддержки, потом три недели консолидировались и недавно возобновили рост. Здесь инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, OZON, ГК «Самолет» и, возможно, «Яндекс». По первым трем бумагам у нас есть актуальные инвестидеи.

Корпоративные истории

ПАО «Россети Северо-Запад» в январе—июне 2022 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 585,2 млн рублей, что в 1,85 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах компании. Выручка при этом выросла на 1,6% до 23,307 млрд рублей. Себестоимость продаж по итогам первого полугодия равнялась 21,207 млрд рублей, что на 2,3% превысило показатель за январь—июнь прошлого года. Комментарий Тимура Хайруллина, главного аналитика «Открытие инвестиции» по электроэнергетике: «Компания имеет нестабильную дивидендную политику и последние два года не платила дивидендов. Сейчас мы наблюдаем ухудшение ее финансовых результатов. Соответственно, с учетом баланса рисков и возможностей, это — не самая интересная компания для инвестиций. Среди дочек „Россетей“ мы отдаем предпочтение ПАО „Россети Центра и Приволжья“, Ленэнерго-пр. и „Россети Центр“, по которым ожидаемая дивидендная доходность превышает 10%».

Ритейлер Fix Price во II кв. 2022 г. увеличил выручку на 27% г/г до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3% до 61,3 млрд рублей, оптовая — на 24,3% до 7,9 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. В первом полугодии выручка Fix Price увеличилась на 24,2% до 131,8 млрд рублей. LfL-продажи повысились на 13,5% на фоне увеличения среднего чека на 14,3%, которое полностью компенсировало снижение трафика на 0,7%. В январе—июне компания расширила сеть на 363 магазина. Во II кв. ритейлер открыл 184 магазина (231 годом ранее), 7,6% чистых открытий пришлось на зарубежные рынки. Торговая площадь сети выросла на 15,6% до 1,14 млн кв. м на конец июня. Комментарий главного аналитика «Открытие инвестиции» по рынку акций РФ Алексей Павлова: «Fix Price представил очень сильные операционные результаты. Помимо уверенного роста LfL-выручки, компания, в отличие от большинства конкурентов, продолжает активно расширять сеть, что также вносит существенный вклад в итоговую динамику продаж. Исходя из полугодовых показателей, выполнить прогноз по чистым открытиям на уровне около 750 магазинов в 2022 году представляется для Fix Price более чем посильной задачей. При этом компания отметила, что ее рентабельность EBITDA за I полугодие превысила показатель по итогам 2021 года, который составлял 19,2%. И тем не менее, несмотря на сильные цифры, текущая премия, по которой рынок оценивает Fix Price по отношению к другим публичным ритейлерам, представляется нам сильно завышенной».

Рубль подорожал против доллара, евро и юаня в первые с прошлой среды

На 19:00 мск:

· USD/RUB (Мосбиржа) — 59,88 (-1,11%)

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 60,73 (-1,54%)

· CNY/RUB (Мосбиржа) — 8,9971 (-2,22%)

Сегодняшнее укрепление рубля может быть связано с пиком налогового периода: завтра компании платят налог на прибыль и НДД.

Объем торгов в паре юань/рубль оставался очень высоким пятую сессию подряд, и сегодня он достиг нового рекордного значения на уровне 70 млрд руб. Также можно отметить повторение вчерашней аномалии: юань подешевел к доллару на Мосбирже (процентное снижение пары юань/рубль вдвое превысило снижение пары доллар/рубль), но подорожал на внешних площадках.

Меж тем, может появиться новый источник спроса на китайскую валюту: «РУСАЛ» планирует впервые выпустить облигации в юанях (открытие книги заявок — 27 июля, а размещение намечено на 3 августа). Номинальная стоимость бумаги 1 тысяча юаней. Приобрести облигации смогут как неквалифицированные инвесторы, так и квалифицированные. Однако для неквалифицированных инвесторов предусмотрена процедура тестирование по этому инструменту. Всего компания запланировала два выпуска, номинированных в китайской валюте, БО-5 и БО-6. Объём в каждом выпуске 2 млрд юаней. Ожидаемая ставка по первому купону не более 5% годовых. Само техническое размещение состоится 3 августа.

«Привлекательность нового выпуска облигаций „РУСАЛа“ заключается скорее не в уровне доходности займа, а в его уникальности и востребованности именно в данный момент времени», — комментирует начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. — «В настоящее время частные инвесторы практически утратили возможность вложения средств в облигации в иностранной валюте, не неся при этом дополнительных инфраструктурных рисков. Одновременно в банковской сфере наметилась тенденция к дедолларизации: с одной стороны, кредитные учреждения практически прекратили выдачу валютных кредитов, активно замещают уже выданные займы в инвалюте на рублевые, а с другой — некоторые банки пытаются избавиться от валютных пассивов, ограничив возможность открытия валютных депозитов и устанавливая плату за обслуживания текущих (в том числе и брокерских) счетов в долларах, евро».

Внешний фон

В первой половине торговой сессии среды, 27 июля, S&P 500 показывал сильную динамику благодаря росту акций технологических компаний, которые имеют в нем большой вес. Главным локомотивом рынка после квартальных отчетов выступали Alphabet, Microsoft и Texas Instruments (об этом ниже).

На 18:20 мск:

· S&P 500 — 3973 п. (+1,32%), с нач. года: -16,63%

· Dow Jones Industrial — 31 879 п. (+0,37%), с нач. года: -12,26%

· Nasdaq Composite — 11 848 п. (+2,47%), с нач. года: -24,24%

Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 18:20 мск росли 6 из 11 основных секторов индекса.

Наилучшую динамику показывали телекомы (+3,70%), ИТ (+2,82%) и производство товаров длительного пользования (+2,14%). Отставали производство материалов (-0,47%), производство товаров первой необходимости (-0,43%) и ЖКХ (-0,38%).

Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение FOMC по ставкам (21:00 мск), которые как ожидается, будут повышены на 0,75% до 2,25–2,50% (рынок фьючерсов оценивает вероятность такого события в 76%, а вероятность повышения на 1,00% — в 24%). Шаг в 1,00% выглядит маловероятным, учитывая недавнюю риторику представителей регулятора, однако и двух подряд повышений на 0,75% рынок не видел с начала 1980-х годов. Кроме того, инвесторы будут ждать сигналов о том, что ФРС готова уменьшить шаг повышения ставок на следующих заседаниях, учитывая снижение цен на энергоносители в США.

В настоящий момент рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам ждет ее роста к концу года до 3,40% с последующим снижением до 2,88% к концу 2023 года.

По итогам заседания экономические прогнозы обновлены не будут, но глава регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Хеджевые и системные фонды с невысоким весом акций в портфелях могут стать их покупателями, если позитивный тренд на рынке продолжится, полагают стратеги Barclays. При этом, по их данным, капитуляция быков все еще не состоялось, т. к. «Long only» фонды и розничные инвесторы остаются в длинных позициях несмотря на доминирующие медвежьи настроения.

Кроме того, распределение капитала между секторами на рынке акций носит более осторожный характер, чем между классами активов. В частности, доля акций в портфелях инвесторов находится на уровне «выше рынка» и одновременно с этим акцент делается на защитных отраслях.

Продажи на рынке акций США могут возобновиться, если макроэкономическая статистика продолжит ухудшаться, а ФРС не смягчит свою позицию достаточно быстро, предупреждают стратеги Barclays.

Макроэкономическая статистика

· Заказы на товары длительного пользования в июне: +1,9% м/м, против +0,8% м/м в мае и против консенсус-прогноза на уровне -0,5% м/м. Третий месяц роста подряд и самый сильный показатель с января

· Сальдо внешней торговли товарами в июне: -$98,18 млрд против -$104,04 млрд в мае и против консенсус-прогноза на уровне -$104,0 млрд. Самое низкое значение в этом году

· Оптовые запасы в июне: +1,9% м/м, против +1,9% м/м в мае и против консенсус-прогноза на уровне +1,0% м/м

Корпоративные истории

· Акции Microsoft Corporation (MSFT) росли на 4,8%: компания представила не самый лучший квартальный отчет, однако дала сильный годовой прогноз по темпам роста выручки и операционной прибыли

· Акции Alphabet (GOOGL) росли на 6,7%: квартальный отчет компании оказался хуже ожиданий рынка в части выручки и прибыли. Тем не менее результаты Alphabet развеяли худшие опасения инвесторов относительно ситуации в сфере интернет-рекламы, возникшие после слабого отчета SNAP

· Акции McDonald’s (MCD) снижались на 0,2%: Deutsche Bank понизил рейтинг бумаг до «держать» с «покупать», отметив, что инфляционное давление будет ограничивать потенциал их роста

· Акции Shopify (SHOP) росли на 5,8% компания представила слабый квартальный отчет и предупредила об ухудшении перспектив бизнеса

· Акции Teva Pharmaceuticals (TEVA) росли на 25%: компания сообщила о заключении сделки с федеральным правительством США и региональными властями страны об урегулировании тысяч судебных исков. Teva заплатит за это $4 млрд

Нефть подорожала на новостях о сокращении коммерческих запасов в США на 4,5 млн баррелей

Вечером среды цены на нефть уверенно росли на новостях о заметном сокращении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил о том, что на неделе до 22 июля коммерческие запасы сырой в США снизились на 4,04 млн баррелей. Данные Минэнерго США подтвердили эти оценки:

· Запасы сырой нефти: -4,523 млн барр. (прогноз: -1,08 млн барр. — неделей ранее: -0,445 млн барр.)

· Запасы нефти в Кушинге: +0,751 млн барр. (неделей ранее: +1,143 млн барр.)

· Запасы бензина: -3,304 млн барр. (прогноз: -0,109 млн барр. — неделей ранее: +3,498 млн барр.)

· Запасы дистиллятов: -0,784 млн барр. (прогноз: +0,203 млн барр. — неделей ранее: -1,295 млн барр.)

· Загруженность НПЗ: 92,2% (-1,5%) (прогноз: +0,23% неделей ранее: -1,2%)

· Внутренняя добыча: 12,1 млн барр в сутки (+200 тыс. баррелей в сутки к прошлой неделе)

Группа сенаторов-республиканцев, включая Марко Рубио, представила законопроект о санкциях в отношении Китая за покупку российской нефти. Однако перспективы прохождения такого законопроекта через контролируемый демократами Сенат выглядят неоднозначными. Кроме того, он противоречит политике администрации Байдена, которая выступает за то, чтобы нефть из РФ продолжала поступать на рынок, но ее цена была бы ограничена.