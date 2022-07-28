Крупные туристические проекты на Байкале сложно реализовывать без господдержки – Антон Соколов, Сбер (видео)

Интерес крупных инвесторов в туристические проекты на Байкале в последнее время вырос – и в Иркутской области, и в Бурятии. И это очень важно для развития отрасли, рассказал на Саммите недвижимости РГУД заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Антон Соколов. По его мнению, учитывая специфику низкой рентабельности туристической отрасли, без государственной поддержки на рыночных условиях было бы сложно реализовывать большие проекты.

– Малый бизнес реализует проекты по созданию глэмпингов, гостевых домов, отелей семейного типа, ресторанов, кафе, создает индустрию впечатлений и организовывает досуг туристов, но построить большой отель с хорошей инфраструктурой под силу только крупным компаниям, т.к. такие проекты требуют больших финансовых вложений. Сейчас в работе у Сбера порядка пяти таких проектов. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. По ряду из них уже принято решение, финансирование открыто. Надеемся, в ближайшие годы мы увидим несколько новых объектов, – подчеркнул Антон Соколов.

0-24 О целях проектного офиса «Байкал»

2-10 О разработке дорожных карт для двух регионов

3-36 Об изменившихся условиях в сфере туризма

5-11 О росте турпотока на Байкал

5-25 О крупных инвесторах в сфере туризма на Байкале

7-30 О ключевых точках развития туризма на Байкале и ОЭЗ

8-26 О малом бизнесе в сфере туризма

8-45 О мерах господдержки

9-53 О росте среднего чека

10-22 О росте длительности пребывания туриста

12-04 О рентабельности бизнеса в туризме

13-50 О проблемах развития туризма на особо охраняемых природных территориях

14-38 О проблемах развития водного туризма