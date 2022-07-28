В поселке Большая Речка отрыт детский сад на 140 мест

140 детей поселка Большая Речка Иркутского района станут воспитанниками нового детского сада. Сегодня дошкольное учреждение посетили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава района Леонид Фролов. Объект возвели в рамках национального проекта «Образование». На строительство направлено 224 млн рублей.

Как рассказала заведующая детсадом Мария Иванова, садик полностью укомплектован оборудованием и мебелью, установлены сушильные шкафы, облучатель-рециркулятор. Для проведения образовательных программ приобретены интерактивные передвижные доски. Территория детского сада озеленена и оснащена игровым оборудованием, обустроена спортивная площадка. Укомплектован коллектив из 12 воспитателей. Дети распределены в шесть групп. Сейчас ребята проходят медицинские осмотры. В садик они начнут ходить с 3 августа.

– Обсудили с главой района, чтобы еще раз с подрядчиком обозначили список недочетов по благоустройству, которые необходимо устранить. Это касается водоотведения, внутренних работ. Понимание есть. За неделю усиленной работы нужно выполнить задачу. Кроме того, важно восстановить к садику подъездные пути. Правительство области включилось в работу по этому вопросу, и уже в следующем году основная улица поселка будет реконструирована, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что в ходе строительства удалось решить ряд технических вопросов благодаря экспертному сопровождению Росприроднадзора и Минприроды Российской Федерации.

– Люди ждали этот детский сад. Были вопросы из-за того, что у нас здесь Национальный парк, экологическая зона, но благодаря руководству Иркутской области удалось решить вопрос строительства. С 3 числа садик начинает работать, – сказал Леонид Фролов.