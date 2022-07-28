Половина жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам

Почти 70% жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия не изменили своего отношения к возможности кредитования после снижения ставок. О потенциальной готовности взять потребкредит в ближайшие 3-6 месяцев заявило - 26% респондентов, ипотеку – 18%, автокредит – 16%. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян на второе полугодие 2022 года, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

72% опрошенных не изменили своего отношения к готовности взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев после снижения ставки: при этом 55% не хотели взять такой кредит раньше, не хотят и сейчас, а 12%, наоборот, хотели брать кредит при более высоких ставках, и не отказались от своего намерения.

17% хотели брать потребкредит до снижения ставки, а сейчас расхотели. 14% не хотели брать кредит при высоких ставках, а сейчас рассматривают для себя такую возможность. 3% уже взяли такой кредит по новой сниженной ставке. Таким образом, более 26% респондентов из Сибири, Забайкалья и Бурятии потенциально готовы взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев.

75% опрошенных не изменили личных планов насчет автокредита после снижения ставки: 69% не хотели брать такой кредит в ближайшие 3-6 месяцев до снижения ставки и не хотят сейчас, 6% намеревались сделать это раньше и собираются сейчас.

16% раньше хотели взять автокредит, а после начала периода снижения ставок расхотели. 10% не хотели брать автокредит раньше, а сейчас готовы сделать это. Таким образом, воспользоваться автокредитом в ближайшие 3-6 месяцев готовы 16% респондентов.

69% опрошенных не изменили отношения к ипотеке после снижения ставок: 59% не хотели брать ипотечный кредит раньше и не хотят сейчас, 10% хотели сделать это до снижения ставок и готовы сейчас.

20% раньше хотели брать ипотеку, а теперь не хотят, несмотря на снижение ставок. 8% раньше не хотели, а теперь хотят стать ипотечными заемщиками. 3% уже взяли ипотеку по новой сниженной ставке. Возможность воспользоваться ипотекой в итоге рассматривают около 18% наших земляков.

56% респондентов ожидают дальнейшего снижения ставок по всем видам кредитов в 2022 году: 46% скорее да, 10% - определенно да.

44% опрошенных считают, что в 2022 году ставки по кредитам больше снижаться не будут: скорее нет – 37%, определенно нет - 7%.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 12-19 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.