Спрос на инвестиционное золото в России вырос в 4,5 раза

В опубликованном сегодня, 28 июля, Всемирным золотым советом (WGC) обзоре по рынку золота описано состояние мирового рынка золота на конец 2 квартала 2022 года. Кроме того, показана разбивка показателей спроса на металл в становом разрезе. Из них можно сделать промежуточные выводы об изменениях на рынке золота внутри России, сообщает банк «Открытие».

Итак, в марте 2022 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения в части отмены 20% НДС при покупке слитков из драгоценных металлов физическими лицами. В результате покупка золотых слитков физическими лицами перестала облагаться этим налогом.

Кроме того, в июне 2022 г. Правительство РФ одобрило предложение Минфина РФ об освобождении физических лиц от уплаты НДФЛ при реализации золота в слитках в 2022-2023 годах.

Данные меры были предприняты с целью развития привлекательности драгоценных металлов, в частности, золота как актива для инвестиций среди российских граждан и повышения оборота слиткового золота внутри РФ. Коммерческие банки приступили к чеканке слитков из драгоценных металлов разной размерности, стараясь удовлетворить повысившийся спрос.

Данные WGC показали, что в 1 квартале 2022 г. на фоне складывавшейся конъюнктуры и мер стимулирования спрос на золотые монеты и слитки внутри России подскочил до 6,5 тонн. До отмены НДС среднеквартальные продажи монет и слитков из золота в 2020-2021 годы в среднем составляли около 1,3 тонн. Таким образом, отмена НДС благоприятно отразилась на инвестиционном интересе к золоту и способствовала началу активного развития внутреннего рынка.

Продажам также способствовала высокая волатильность на валютном рынке, резкий рост геополитических рисков, закрытие инвестиций в валютный рынок и падение на фондовом рынке. Всплеск спроса отразился в ценах на золото, которые на валютной секции Московской биржи вырастали до 8 000 рублей за 1 грамм. В момент ажиотажного спроса (март-апрель) на внутреннем рынке наблюдался дефицит слитков и монет, который постепенно нивелировался ростом предложения со стороны коммерческих банков, активно размещавших заказы на российских аффинажных заводах.

Во 2 квартале 2022 г. продажи золота в монетах и слитках в России составили 5,5 тонн. Снижение отражает резкое укрепление курса рубля и некоторое успокоение политической ситуации, а также падение цен на золото на валютной секции Московской биржи до 3 000 рублей за грамм. В то же время колебания курса рубля оставались слабо предсказуемыми, а риски в экономике и политической жизни высокими, что поддерживало спрос на золото на высоком уровне. Дополнительную поддержку продажам оказала позитивная новость об отмене НДФЛ на операции с золотом.

В результате за 1 полугодие 2022 г. на внутреннем рынке было реализовано, по данным WGC, 12 тонн золота в монетах и слитках.

Первоначальные оценки, делавшиеся перед отменой НДС, показывали возможный спрос со стороны населения в размере 50 тонн в год. Текущие данные позволяют скорректировать оценку общих продаж монет и слитков в текущем году до 20-25 тонн. При этом около 20-30% придется на продажи монет, а остальное – на продажи слитков.

Дополнительную поддержку продажам будет оказывать активизация процесса девалютизации, что может привести часть средств из накопленных валютных запасов населения (по недавней оценке ЦБ РФ около $85 млрд долларов) на рынок золота. Этому способствует возможность покупки золота за валюту в коммерческих банках без совершения дополнительных обменных операций. Таким образом, увеличение внутреннего спроса на инвестиционное золото до 50 тонн выглядит достижимым в ближайшие годы.