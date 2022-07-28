Средний размер лимитов по кредитным картам в июне составил 70 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70,0 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2022 года – 69,0 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 2,8% (в мае 2021 года – 68,1 тыс. руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем, напротив, сократился, на 7,2% (в феврале 2022 года – 75,4 тыс. руб.).

В июне 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (107,1 тыс. руб.),

Московской обл. (86,5 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (86,2 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (82,7 тыс. руб.),

Приморском крае (76,8 тыс. руб.).

Рост среднего размера лимита по кредитным картам в июне 2022 года был отмечен в большинстве российских регионов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель вырос в:

Волгоградской обл. (+6,2%),

Самарской обл. (+4,9%),

Иркутской обл. (+4,7%),

Алтайском крае (+4,3%),

Москве (+3,7%),

Санкт-Петербурге (+3,3%).

В свою очередь в ряде регионов средний размер лимита по кредитной карте, напротив, снизился, в том числе, в Тульской области (-4,9%), Республике Башкортостан (-4,9%), Краснодарском крае (-2,1%) и Воронежской области (-1,1%).

«После значительного сокращения в марте, в последующие месяцы был отмечен некоторый рост как выдачи новых кредитных карт, так и их средних лимитов, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Такая динамика основных показателей по кредитным картам во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. Кроме того, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен и для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Помимо прочего, здесь действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».